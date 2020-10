Shakhtar-Inter, la moviola: Bondar placca Lukaku in area ma il VAR non può intervenire

"Non convince in alcune scelte, il fischietto bulgaro Kabakov". Titola così La Gazzetta dello Sport nella sua moviola di Shakhtar-Inter: in particolare, spazio all'azione più contestata, quando al 76’ Bondar placca Lukaku a pochi metri dalla porta ucraina. Il gesto è plateale, quasi degno di un campo da rugby più che da uno di calcio e da punire con il calcio da rigore, sebbene anche il centravanti dell’Inter usi il braccio destro per tenere lontano l’avversario. L’azione del difensore di casa, però, pare ben più grave e vigorosa. Va precisato che il Var Zwayer non può intervenire nel caso specifico, perché l’arbitro è in posizione e libero di giudicare l’entità del contatto.