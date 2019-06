Shakhtar, Palkin: "Con Fonseca separazione da amici, ora tifiamo Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'incontro di ieri con l'ex tecnico Paulo Fonseca, l'amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk Sergey Palkin ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale del club ucraino: "La vita nel calcio è imprevedibile. In generale, non c'è nulla di eterno e permanente e tutto può cambiare in una sola settimana. Abbiamo avuto un incontro finale con il presidente, in cui abbiamo riassunto la passata stagione e fatto piani per la prossima. E solo due giorni dopo è apparsa la Roma e tutto si è capovolto. Fonseca ha fatto un buon lavoro qui. Abbiamo vinto molti titoli e ci siamo separati in termini molto buoni. Naturalmente, quando sei con un allenatore per tre stagioni, è difficile rivivere emotivamente tali cambiamenti. E allo stesso tempo, capisco Paulo: non capita tutti i giorni che ci siano sfide del genere. Abbiamo parlato con lui, mettendo in preventivo che sapevamo che prima o poi sarebbe successo. Paulo ha ricevuto un'offerta dalla Roma, lo comprendiamo e ci separiamo da amici. Gli ho augurato buona fortuna e ho detto che ora saremo tifosi della Roma. Per noi è importante che Fonseca con lo staff tecnico abbia successo, che i nostri allenatori siano quotati in Europa e che si rechino in club seri". Lo riporta Vocegiallorossa.it.