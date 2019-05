Shakira consola il Barcellona: "Nel calcio c'è sempre una rivincita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I giocatori del Barcellona non riusciranno a smaltire facilmente la sconfitta di ieri sera ad Anfield. La finale di Champions League è sfumata nel peggiore dei modi, ma non tutto è da buttare nella stagione dei catalani: la squadra di Valverde, infatti, ha già festeggiato la conquista della Liga, a cui si cercherà di aggiungere la Copa del Rey.

Lettera di consolazione - Molti protagonisti della sfida contro il Liverpool non sono stati in grado di trovare le parole giuste per spiegare una batosta così clamorosa. Ci ha pensato così la cantante Shakira, moglie del difensore Piqué, a dare voce al popolo del Barça e a dare ancora un senso al finale di stagione, in una lunga lettera pubblicata sul proprio profilo Twitter. Ecco il testo:

"Grazie Barça

Per averci dato tante gioie, per una stagione impressionante.

Grazie perché nella sconfitta cresciamo anche noi.

Grazie per averci insegnato che i momenti più belli non si possono cancellare quando falliamo.

Grazie per averci ricordato che siamo solo umani e che dobbiamo valutare il successo anche in mezzo a un fallimento.

Grazie per averci dato l'opportunità di maturare come tifosi.

Grazie per averci reso generosi e corretti.

Grazie per aver dato tutto in ogni partita.

Grazie per averci fatto sognare di toccare il cielo, restando sempre con i piedi per terra.

Grazie al Barça, all'allenatore e allo staff, per essere "più di un club".

Le compagne, i figli dei giocatori e le loro famiglie oggi vogliono far forza a tutti, e far capire che siamo pronti a prenderci la rivincita, perché nel calcio ce n'è sempre una.

Un abbraccio sentito in questa grigia giornata ...

E soprattutto ...

Grazie".