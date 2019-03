© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un voto a Gattuso? Altissimo". Andriy Shevchenko, intervistato da Tuttosport, ha parlato lungamente del calcio italiano e, in particolare, del Milan e della lotta Champions. "Rino ha riportato entusiasmo tra i tifosi, ma soprattutto si sta dimostrando un allenatore preparatissimo, sta sviluppando un gran lavoro: il Milan ha un'identità precisa. Era tanto tempo che non si lottava per andare in Champions. Gattuso ha tanti meriti, come pure Maldini e Leonardo. Peccato per il derby, che sarebbe potuto finire in parità. Dietro la Juventus, vedo Napoli, Milan e Inter".