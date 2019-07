Shevchenko: "Giampaolo? Un tipo con le idee forti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non aveva la maglia numero 9, ma sicuramente ha dato un contributo notevole al Milan dei primi anni 2000. Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del momento dei rossoneri e della scelta di Krzysztof Piatek di prendere la maglia tanto temuta negli ultimi anni: "Lui se l’è meritata di certo. Il modo in cui è entrato nel Milan, la naturalezza, i gol importanti che ha segnato...è stato un ottimo impatto e ora è giusto che Kris si prenda anche la responsabilità di una maglia così importante. Non si tratta solo di indossare certe maglie, la storia del Milan di per sé è bella e insieme difficile da portare sulla pelle".

Spazio anche al nuovo corso dei rossoneri e alla scelta di Giampaolo: "Penso stia facendo cose positive, il progetto di un nuovo stadio ad esempio. San Siro mancherà a tutti noi, perché è stupendo, ma se tutto andrà per il verso giusto avremo uno stadio più moderno lì vicino. Giampaolo? Mi pare un tipo con le idee forti, come questi dirigenti. Attraverso il gioco può ottenere grandi risultati. Dà un’impronta, è preparato: credo che sia stata una buona scelta".