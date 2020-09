Shevchenko: "I lavoro di Boban e Maldini sta dando i suoi frutti. Pirlo-Juve? Farà bene"

vedi letture

Andriy Shevchenko, storico ex attaccante del Milan e attuale ct dell'Ucraina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Boban e Maldini hanno fatto delle cose giuste e i risultati sono arrivati. Pioli ha fatto un ottimo lavoro, ha dato identità. La permanenza di Maldini? Sono contento che abbia deciso così". Poi parlando di Ibrahimovic: "Se ha stimoli, lo terrei sempre. Lui risponde sempre sul campo". Infine su Pirlo alla Juventue e sulla corsa scudetto: "Sono molto contento per lui e sono sicuro che farà bene. La lotta per il titolo sarà più interessante. Mi aspetto una Serie A più combattuta anche se per il mio Milan l'obiettivo sarà quello di tornare in Champions e non di lottare per il vertice".