Shevchenko: "Mi piacerebbe allenare una squadra di club"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andriy Shevchenko, CT dell'Ucraina ed ex attaccante del Milan, ha parlato a Sky Sport nella rubrica I Signori del Calcio. Queste le sue dichiarazioni nell'anteprima, riprese da MilanNews: "Nella mia carriera ci sono stati momenti difficili. Quando ero al Milan e sono tornato dall’infortunio, le cose non andavano bene, non giocavo, facevo fatica: poi ho cominciato a giocare e abbiamo vinto qualcosa. Sono questi i momenti migliori. Quando tutto va bene non riesci ad apprezzare; sicuramente arrivano i momenti di difficoltà, ma quando riesci a rialzarti, a vincere ancora, lo apprezzi molto di più".

Ti piacerebbe allenare un club?

"Ora sono concentrato sulla Nazionale, ma guardando avanti mi piacerebbe allenare un club perché lavorare quotidianamente è meglio, riesci a fare di più. Sto lavorando giorno per giorno per conquistare e raggiungere il mio sogno. Mi piacerebbe costruire un gruppo vincente e vincere attraverso il gioco. Mi piace giocare con passaggi brevi, aprendo spazi, con la squadra compatta, molto aggressiva e i giocatori che pressano tanto. Voglio vincere e costruire un gruppo vincente. Io sono così, sto facendo la mia strada e c’è ancora tanto da fare per farmi conoscere come allenatore. L’obiettivo è di vincere e creare un progetto importante, perciò se qualcuno ha le mie stesse ambizioni, vuole lavorare come propongo io, questa è la mia idea di calcio".