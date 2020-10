Shevchenko pronto per il derby: "Passione incondizionata. In bocca al lupo Milan"

Il commissario tecnico dell'Ucraina, e indimenticata ex attaccante rossonero, Andriy Shevchenko ha voluto lanciare un in bocca al lupo al suo Milan attraverso Instagram in vista del derby di questa sera: "Passione incondizionata. In bocca al lupo Milan".