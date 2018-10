Shevchenko sul Milan: "Higuain al top, sposta gli equilibri"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andriy Shevchenko, ct dell'Ucraina ed ex campione del Milan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Un grande Milan con Gattuso? Rino non è solo carattere, ha dimostrato di essere un tecnico che aggiunge qualcosa alla squadra. Entusiasta di Higuain? E' giusto costruire una squadra pensando al futuro inserendo dei giovani, ma Gonzalo è nel pieno della carriera e non finirà così presto di fare gol. Sposta gli equilibri e aiuta la squadra non solo segnando. Cutrone? Mi piaceva anche l'anno scorso e al fianco di Higuain crescerà ancora. Sia il Milan che l'Inter stanno ritrovando la strada giusta. Se si vuole avere successo si deve andare per gradi".