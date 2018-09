Brutte notizie in casa Genoa sul fronte Lisandro Lopez. Il difensore ex Inter martedì in partitella ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale e dovrà restare ai box per diverse settimane. Secondo Il Secolo XIX oggi in edicola, due le possibili date per il rientro: il 7 ottobre con il Parma e dopo la sosta di ottobre.