Si riprende in Premier? Dowden: "Sono fiducioso, ma non c'è semaforo verde"

Il segretario della cultura d'Inghilterra, Oliver Dowden, rimane speranzoso sul ritorno in campo della Premier League, ma ha insistito a dire che non c'è ancora il semaforo verde. Fonti dicono che giocare le 92 partite rimanenti in otto-dieci stadi neutrali è l'unico modo per completare la stagione in maniera sicura. "Se abbiamo un piano che pensiamo funzioni - ha detto a BBC Radio - vorei che continuassimo con quello perché è un'ottima cosa per la nazione, può essere buono anche per il calcio in generale. Sono molto fiducioso che possa funzionare ma la pubblica sicurezza arriva prima".