'Programmati da tempo playoff Lnd, non si può tornare indietro'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "È apprezzabile l'intento del presidente Ghirelli nel voler tutelare gli interessi dei club virtuosi della Lega Pro, ma anche quelli della Lega Nazionale Dilettanti devono avere analoga considerazione. Peraltro abbiamo già da tempo programmato lo svolgimento dei play-off ed arrivati a questo punto del campionato e della stagione non è oggettivamente possibile tornare indietro". Il presidente della Lnd Cosimo Sibilia fa capire che, almeno per ora, non può essere accettata la proposta del collega della Lega Pro Francesco Ghirelli di tutelare comunque, bloccandone l'eventuale retrocessione, i club 'virtuosi' di terza serie. "Ciò anche in considerazione dei grandi sacrifici compiuti dalle nostre società - continua Sibilia - in un campionato impegnativo come la Serie D".