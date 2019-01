Sibilia: "Lnd fondamentale per una B a 20"

'Creato presupposti per ulteriore riforma con la C a 40 club'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "La Lnd ha avuto un ruolo determinante nell'importante modifica strutturale della Serie B". Lo rivendica, con soddisfazione il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, al termine del Consiglio della Figc di oggi a Roma. "Questo significa - sottolinea Sibilia - aver creato i presupposti per la riforma dei campionati, prospettando una B a 18 squadre e la C a 40, esattamente come previsto dall'accordo programmatico, oltre a porre fine a tutti i contenziosi". Il peso della Lnd in Consiglio Federale è stato fondamentale per assicurare i trequarti della maggioranza necessaria affinché la delibera avesse effetto. "Lo dissi chiaramente in Assemblea, lo scorso 22 ottobre - sottolinea il presidente -, di quanto fosse assurdo non conoscere ancora il numero delle squadre ammesse a partecipare al campionato. Sono particolarmente soddisfatto per il risultato dal momento che è stato possibile raggiungerlo grazie ad una lega dilettanti giustamente al centro della scena federale".