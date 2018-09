Signori sul Bologna: "Destro ha difficoltà caratteriali. Palacio è il 10"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex bomber rossoblù Beppe Signori parla al Corriere di Bologna commentando le tematiche legate al club: "Fare gol in A è sempre complicato: le difficoltà che stanno vivendo ora gli attaccanti del Bologna credo siano normali. Sento parlare tanto di Santander o Falcinelli, ma se uno va a guardare sta facendo fatica a segnare il più grande giocatore del mondo arrivato in A quest’anno. Lasciamogli tempo, anche io a Bologna ho segnato solo alla 7° giornata: per me l’attaccante è colui che deve arrivare in doppia cifra ogni anno, poi le difficoltà del momento ci stanno. È ovvio che al Bologna servono punti e gol che prima o poi vanno fatti. Se è giusto chiedere a Palacio di trascinare la squadra a 36 anni? Credo sia l’uomo di maggiore esperienza e qualità, è ovvio che le difficoltà del Bologna nascano anche dal suo infortunio. Ma è lui l’uomo a cui chiedere di fare la differenza, tra virgolette è il 10 che manca. Qual è il problema di Destro? L’ho conosciuto, credo abbia difficoltà non tanto tecniche ma caratteriali. Forse non è riuscito a superarle. Non trovando la continuità che aveva avuto a Siena magari ha perso fiducia, ma se usato nel modo giusto resta l’attaccante del Bologna che può fare più gol di tutti".