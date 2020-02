vedi letture

Signorini: "Quando Diego disse a Messi: 'Solo al San Paolo capisci cosa è il calcio'"

Ospite delle colonne de Il Mattino Fernando Signorini, storico preparatore atletico personale di Diego Armando Maradona e di Leo Messi in Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del primo match in carriera al San Paolo del fenomeno del Barcellona in programma domani: "Messi aveva sentito parlare poco di Napoli. Tengo bene a mente quella serata in un albergo di Mosca, eravamo in Russia per un’amichevole di preparazione ai Mondiali del 2010: Lionel chiacchierava con Diego, con me e Lavezzi nella stanza del Pocho. La discussione era sul Napoli, sulla città, sulla passione della gente e andò avanti per ore con i racconti di Maradona e Lavezzi e più passava il tempo, più la stanza si riempiva di altri calciatori. Non dimenticherò mai le parole di Diego a Messi: se non giochi a Napoli non potrai mai capire la passione della sua gente. Allo stesso modo non dimenticherò nemmeno la curiosità con la quale Lionel poneva domande a tutti e due, quasi incredulo".