Sileri (viceministro Salute): "Coronavirus? Seppi dei primi casi dal telegiornale"

Il vice-ministro della Salute Pier Paolo Sileri ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Non è L'Arena', in onda su La7: "Ho saputo dei primi casi dei pazienti cinesi a gennaio soltanto dal telegiornale. Il Ministero della Salute si è di colpo trasformato in Ministero anti-Covid: non è normale che certe informazioni siano arrivate sulla scrivania del viceministro così in ritardo".