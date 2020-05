Silvia Romano liberata, la gioia di Marchisio: "C'era bisogno del tuo sorriso"

Nella giornata di oggi è arrivata una grande notizia per il nostro Paese: la liberazione di Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya lo scorso 20 novembre 2018. In serata è arrivato il commento dell’ex calciatore Claudio Marchisio, che non ha nascosto la gioia: “Cara Silvia, in questo momento così difficile c'era bisogno di un sorriso, il tuo. Ora ti aspetta l'abbraccio (simbolico per il momento) più bello che tu possa immaginare. Grazie a chi ha lavorato in silenzio per far tornare Silvia Romano a casa", ha scritto l'ex Juventus.