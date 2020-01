© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giocare in Arabia Saudita ha le sue controindicazioni. Per saperne di più, basta chiedere a Diego Simeone. Nel pre-partita della gara contro il Barcellona, ma soprattutto dopo la vittoria sui blaugrana, il tecnico dell'Atlético Madrid ha infatti vissuto una piccola disavventura in conferenza stampa. Nonostante le cuffie nelle orecchie, nessuno traduceva le domande poste dalla stampa locale, ovviamente in arabo. Difficile così, rispondere per il Cholo.