© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La gara del Wanda Metropolitano sarà la sedicesima che vedrà Diego Pablo Simeone affrontare la Juventus. L'allenatore dell'Atlético Madrid ha sfidato 12 volte i bianconeri da giocatore e in tre occasioni da allenatore. Un rapporto iniziato Pisa-Juve di Coppa Italia, novembre 1990. Finì 2-1 per la Vecchia Signora, con la maglia dei toscani il Cholo realizzò poi due reti in altrettanti confronti di campionato (entrambi finiti con la vittoria della Juve). In totale, per Simeone, 4 gol alla squadra piemontese: il più pesante, quello dell'1 aprile 2000, nel match scudetto, poi vinto dalla Lazio, che finì proprio 1-0 in favore dei biancocelesti a Torino. Nel complesso, cinque vittorie e altrettante sconfitte da giocatore, con un pareggio. Bilancio positivo da allenatore: una vittoria e due pareggi, di cui uno alla guida del Catania.