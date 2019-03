Dario Simic, presidente dell'Associazione croata calciatori, parla a Sky Sport 24 . "L'Inter ha preso ottimi giocatori della nostra Nazionale, come Brozovic e Perisic. Un domani mi piacerebbe vedere Modric, un grande campione, magari nel Milan. Cosa succede nell'Inter? Non lo so. So che Perisic e Brozovic sono grandi giocatori, è importante però che stiano bene coi compagni. So che Ivan voleva andare in Inghilterra ma ora è in una grande squadra e deve dimostrare facendo bene".