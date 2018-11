© foto di Chiara Biondini

Gigi Simoni, ex tecnico dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Ho ricordi dolcissimi della vittoria con la Cremonese a Wembley contro il Derby County, era allora per me il punto più alto della carriera, la Coppa Uefa con l’Inter sarebbe arrivata più avanti. Fu un’occasione unica, un premio fuori programma: quel torneo ci diede la possibilità di scontrarci con una realtà diversa. I giocatori erano emozionati, io stesso sentivo un po’ di pressione. Arrivare allo stadio e vedere le due torri fu un brivido vero. Entrare dentro, poi, fu impressionante. Tutto era più grande... uno scenario interessantissimo, conoscevamo bene il peso della storia di Wembley. L'Inter? Ha grandi qualità agonistiche, sono fiducioso per Wembley. Spalletti ha 3-4 campioni tra cui Icardi, fenomenale. La differenza con la Juve è lì, nel numero di grandi giocatori a disposizione. Però non mi spiego una cosa: ha troppi alti e bassi. Non dovrebbe essere così, se l’obiettivo sono i grandi risultati".