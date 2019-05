Simoni sul derby di Torino: "I granata possono fare il colpaccio"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Gigi Simoni, ex calciatore di Juventus e Torino, ha parlato a TuttoJuve.com del derby di domani: "E' sempre una partita interessante per tutta la città. Da tifoso del Toro mi auguro che i granata possano entrare in Champions. Sono in un momento molto fortunato ed è giusto che credano nel colpaccio perché possono farlo".

Cosa pensa di questa Juventus? "E' una squadra molto cinica che ha saputo sfruttare Cristiano Ronaldo. Da anni è la squadra più forte del nostro campionato e penso che verranno ricordati per lunghissimo tempo".