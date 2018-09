Sind. Firenze su nuovo stadio Fiorentina: "Sono ottimista"

© foto di Federico De Luca

“Dipenderà soprattutto dalla famiglia Della Valle, ma non ho mai interrotto il filo di dialogo con loro, anzi, negli ultimi giorni mi sono sentito con Diego Della Valle e con Andrea e ci vedremo molto presto per continuare questo percorso”. Lo ha detto oggi il Sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando coi giornalisti a margine di un'iniziativa, interrogato sul suo ottimismo in merito alla realizzazione del nuovo stadio della Fiorentina e cittadella viola. “Io sono un inguaribile ottimista. A Firenze – si legge su ilsitodifirenze.it - abbiamo raggiunto anche obiettivi molto ambiziosi che sembravano irraggiungibili fino a pochi anni fa, uno su tutti le nuove linee della Tramvia. Se siamo riusciti a fare le tramvie, non vedo perché non dobbiamo essere capaci di realizzare lo stadio”.