Sindaco Bergamo: "Confidiamo nella nostra Dea. Perché non vogliamo fermarci"

vedi letture

Nel giorno di Valencia-Atalanta di Champions League che potrebbe regalare alla Dea la prima clamorosa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club, La Gazzetta dello Sport ospita sulle sue pagine un pezzo a firma Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Eccone un estratto: "[…] Non importa che lo stadio vuoto e le porte chiuse tolgano di fatto il vantaggio del fattore campo al Valencia. Ci rode lo stesso perché noi avremmo voluto esserci, in Spagna, a Mestalla, a tifare i nerazzurri. Oggi forse più che mai. Al di là del risultato. Perché lo abbiamo sempre sognato, di essere qui per un ottavo di finale di Champions, a tifare nerazzurro. Partiamo da quel 4-1 dell’andata, a San Siro: una notte indimenticabile, macchiata solo dal quel golletto che ci siamo fatti fare dopo aver dato quattro gol agli spagnoli. Con quel calcio tutto gasperiniano, fatto di allegria e velocità, quel marchio di fabbrica con il quale ormai andiamo con orgoglio nel mondo del pallone che conta.

Torneremo allo stadio, spero il più presto possibile, quando questo periodo assurdo sarà passato. Intanto confidiamo nella nostra Dea: è stato bello arrivare fin qui, ma non vogliamo fermarci qui. Che ci faccia vivere una notte straordinaria, in questo periodo di cui fatichiamo a vedere il senso. Non ci farebbe solo piacere, ne abbiamo forse un po’ bisogno. […]”