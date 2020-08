Sindaco Firenze: "Approvata delibera per la ristrutturazione del Franchi. E su Commisso..."

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato in conferenza stampa della ristrutturazione del "Franchi": "Stamani Palazzo Vecchio ha approvato la delibera che indica la strada che indirizza la riqualificazione di Campo di Marte e la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Abbiamo voluto dare rapidità al progetto di realizzazione del nuovo stadio in città. Chiudiamo una volta per tutte il percorso della Mercafir, ribadendo che i nuovi mercati si dovranno fare. Con questa delibera cominciamo già ora a lavorare sulla riqualificazione di Campo di Marte, non ci sarà bisogno di una variante urbanistica perché inseriremo tutto nel piano operativo che presenteremo - riporta Firenzeviola.it -. L'incontro con Commisso? Non dipende da me. Abbiamo informato già i progettisti della Fiorentina di questa ipotesi".