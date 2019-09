© foto di Federico De Luca

In Sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato dalle frequenze di LadyRadio della sfida di sabato tra Fiorentina e Juventus, ripartendo dalla grande risposta data da Firenze: “Volevo ringraziare tutta la tifoseria della Fiorentina che non è caduta nelle provocazioni e che ha dimostrato di essere una grande tifoseria dentro e fuori lo stadio. Non c’era bisogno, ma abbiamo dimostrato ancora una volta di più cosa è Firenze. Volevo ringraziare la squadra perché ci siamo divertiti, è mancata la vittoria ma con questi presupposti possiamo fare un bel campionato. Abbiamo annichilito la Juventus, anche con Ronaldo e anche non in forma. Firenze ha vinto, ha vinto la città, i tifosi, i calciatori e la nuova proprietà. Dobbiamo essere fiduciosi e orgogliosi e da Sabato dobbiamo trarre fiducia in vista delle prossime partite. Il nuovo stadio? Il rapporto con Commisso è ottimo, perchè lui in prima persona vuol sapere, vuol vedere, si impegna nei sopralluoghi. La Fiorentina mi sembra focalizzata ai massimi livelli sia sul centro tecnico sia sullo stadio. Stavolta è la volta buona. Nuovo o restyling? A seconda dei periodi le quotazioni cambiano ma posso dire che queste sono le uniche due opzioni sul tavolo, il restyling del Franchi che ha delle complessità più importanti, dei costi maggiori, ma ha il vantaggio di ridare vita a uno stadio del quale altrimenti dovremo trovare un’altra sistemazione. La Nuova Mercafir ha il vantaggio che la variante urbanistica è fatta, le procedure urbanistiche sono più veloci e i costi più ridotti”.