Sindaco Napoli: "Chiedo tamponi per tutti, De Luca vuol farli solo a chi ha più di 37,5 di febbre"

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha pubblicato un post su Facebook, in cui spiega le misure che adotterà nei confronti di tutti coloro che da domani torneranno nel capoluogo campano: "Di fronte all'annunciato esodo di persone verso Sud, avevo chiesto ai presidenti di Regione interessati, tanto a monte quanto a valle, di effettuare tamponi per tutti quelli che arriveranno da domani a Napoli, con qualsiasi mezzo, per raggiungere domicilio o residenza. L'ho chiesto per tutelare la salute dei viaggiatori, dei loro cari e dei nostri concittadini. Dobbiamo impedire la ripresa del contagio, scongiurare quello che accadde l'8 marzo, quando tantissima gente venne al Sud senza controlli. Ma il governatore De Luca ha previsto la rilevazione delle temperatura e test rapido solo per chi ha febbre oltre 37,5, in aggiunta all'ennesima quarantena"