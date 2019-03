Siqueira su Juve-Atletico: "I Colchoneros meritano vittoria e finale"

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Guilherme Siqueira, ex calciatore dell'Udinese e dell'Atletico Madrid, ha parlato a Tuttosport della super sfida di domani tra la Juventus e i Colchoneros: "L'Atletico merita di arrivare in finale di Champions, specie perché la finale sarà al Wanda Metropolitano. All'andata hanno giocato meglio e hanno meritato la vittoria. Ma non darei i bianconeri per morti. Con Ronaldo, in Champions, è tutto possibile. Chi passerà tra le due squadre sarà la squadra favorita per la vittoria finale. All'Atletico manca solo una vittoria in Champions per la consacrazione, mentre se dovesse passare la Juve, sarà la più temuta di tutti i quarti".