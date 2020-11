Sir Craig Oliver svela: "Beckham poteva diventare Barone di Old Trafford e Ministro dello Sport"

Sir Craig Oliver, ex capo delle pubbliche relazioni durante il governo di David Cameron, ha rivelato che David Beckham fu preso in considerazione per un impiego nella Camera dei Lord, ovviamente incentrato sulle politiche sportive. Nel podcast What Were Thinking?, Craig Oliver ha dichiarato che l'idea è nata nel 2013, quando il centrocampista si era appena ritirato, e di essere rimasto sorpreso quando George Osborne (l'allora Cancelliere) fece la proposta all'ex Primo Ministro. "Ricordo di averli guardati e di aver detto 'L'ho incontrato un paio di volte, è un ragazzo molto simpatico ma non sono sicuro che sia tagliato per stare in un ufficio nella Camera dei Lord per sostenere la politica del governo sullo sport'. Poteva essere un disastro mediatico". Se l'idea si fosse concretizzata, Beckham avrebbe potuto conquistare il titolo di "Baron Beckham di Leytonstone" - il sobborgo londinese in cui è nato - o "Baron Beckham di Old Trafford", sede del Manchester United.