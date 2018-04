Siviglia, Montella: "Orgoglioso di questa squadra, ora testa alla Liga"

Sfuma l'impresa del Siviglia, che non va oltre lo zero a zero in casa del Bayern. Gli andalusi salutano la Champions, ma Vincenzo Montella non fa drammi: "Abbiamo giocato bene, con il giusto equilibrio, creando anche i presupposti per segnare con Sarabia e Correa. Sono orgoglioso della squadra, non era facile competere con il Bayern, che lotta per vincere la Champions. Dobbiamo ricordare quanto fatto in campo per riproporlo nelle prossime gare. Abbiamo bisogno di fiducia e forza, perché dobbiamo recuperare terreno nella Liga. Un gol ci avrebbe forse dato l'energia che ci è un po' mancata. I tifosi sono stati incredibili, ci hanno fatto sentire il loro supporto fino alla fine".