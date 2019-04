Skriniar esaudisce il desiderio del tifoso: maglia regalata dopo striscione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo gli episodi che hanno visto protagonisti Stefan de Vrij e Keita Baldé, anche il difensore dell'Inter Milan Skriniar si rivela autore di un bellissimo gesto nei confronti di un tifoso nerazzurro. Come riportato dal sito di Sky Sport, in occasione dell'ultima sfida interna sostenuta dalla Beneamata contro l'Atalanta un sostenitore dei meneghini ha scritto allo slovacco attraverso uno striscione: "Con te mi sento più sicuro che con l'allarme di casa mia. Campione, regalaci la maglia". Il classe '95, a fine gara, ha dimostrato il massimo della disponibilità ed esaudito il desiderio del tifoso. "E' partito tutto come un sogno - ha commentato il tifoso su Instagram -, avere la maglia di un campione. Con un pizzico di ignoranza e la speranza fino all'ultimo... Alla fine è successo davvero. Milan grazie ancora, non è da tutti!".