Sky, l'ad Zappia: "Calcio e sport centrali per la nostra emittente"

Diritti tv:Ad all'ANSA "in prima linea per le prossime scadenze"

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Vorrei ribadire che la volontà e l'impegno di Sky Italia nello Sport e nel Calcio italiano sono gli stessi che abbiamo avuto negli ultimi sedici anni, nei quali siamo stati il maggiore e più affidabile investitore nel settore". L'Amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, raggiunto dall'ANSA, commenta così le dichiarazioni sul futuro del calcio italiano del Presidente della Lega Serie A Gaetano Micciche', fatte ieri in occasione del panel AWords. "Siamo pronti - aggiunge Zappia - ad impegnarci in prima linea con la stessa forza e con l'affidabilità di sempre in vista delle prossime scadenze (come ad esempio il nuovo bando della Serie A). Da alcuni mesi Sky ha un nuovo proprietario, Comcast, e l'azienda è ancora più forte e determinata a supportare una continua crescita del business. Un proprietario che possiede anche NBCUniversal e vanta una grande storia di successi nel mondo dello sport a livello globale, di cui comprende molto bene le logiche e che sarà di grande supporto a Sky Italia".