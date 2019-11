Slavia-Inter, festa del gol? No, il protocollo VAR dà rigore a Olayinka

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Era successo, la prima volta, agli albori del VAR, 2017, supercoppa d’Olanda fra il Feyenoord e il Vitesse (rigore per il Vitesse, ribaltamento di fronte e gol del Feyenoord, poi annullato per concedere il penalty dopo 90 secondi), in Italia si ricorda Spal-Fiorentina (gol della Spal, ma in precedenza Felipe aveva affossato Chiesa in area, dunque gol annullato e rigore per la Viola). E' successo anche per Slavia Praga-Inter.

La moviola del Corriere dello Sport, infatti, analizza l'episodio clou della gara arbitrata da Marciniak, non proprio al top: in area dell’Inter, va giù Olayinka, dopo un contatto con De Vrij, l'arbitro fa proseguire, la difesa dell’Inter rinvia, pallone che arriva al portiere Kolar, poi l’errore di Frydrych e il gol di Lukaku. Ma c’è qualcosa che non va, Gil al VAR richiama l’OFR (revisione sul campo), in effetti dal replay l’intervento di De Vrij è sulla gamba sinistra di Olayinka, non trovando mai il pallone. Anche la procedura è ok: l’APP (Attacking Phase Possession, possesso in fase d’attacco, invocata da qualcuno inopinatamente per Atalanta-Juve e il fallo di mano di Cuadrado) sui rigori non conta, si può procedere anche diversi minuti dopo.