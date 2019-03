Slovacchia, i convocati di Hapan: presenti Kucka, Hancko e Skriniar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ct della Slovacchia Pavel Hapal, ha diramato la lista dei convocati per le due partite, valide per la qualificazione agli Europei 2020, contro Ungheria (21 marzo) e Galles (25 marzo). Presenti due giocatori che militano in Serie A come il centrocampista del Parma Juraj Kucka, il difensore della Fiorentina David Hancko e il centrale dell'Inter Milan Skriniar. Fa parte dell'elenco anche Hamsik, passato da poco al Dalian

Portieri: Martin Dubravka (Newcastle), Matus Kozacik (Viktoria Plzen), Marek Rodak (Rotherham United)

Difensori : Peter Pekarik (Hertha), Lukas Stetina (Sparta Praga), Lubomir Scarf(Nitra), Milan Skriniar (Internazionale), Denis Vavro (FC Copenaghen), David Hancko (Fiorentina), Michal Šiplák (Cracovia)

Centrocampisti: Patrick Hrošovský (Viktoria Plzen), Stanislav Lobotka (Vigo), John Greguš (Minnesota Stati), Juraj Kucka (Parma), Matthew Bero (Vitesse), Marek Hamsik (Dalian), Andrew Duda (Hertha Berlin), Martin Chrien (Santa Clara), Albert Rusnak (Real Salt Lake), Robert Mak (Zenit San Pietroburgo), Jaroslav Mihalik (Zilina), Miroslav Stoch (Slavia Praga)

Attaccanti: Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta), Pavol Šafranko (Dundee United).