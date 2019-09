Slovacchia, Kucka: "Risposta importante dopo il ko con la Croazia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella serata di ieri Juraj Kucka e la sua Slovacchia hanno sconfitto l'Ungheria per 2-1. Buona notizie per la selezione slovacca, che ha così riscattato la brutta sconfitta contro la Croazia, come ribadito dallo stesso centrocampista sul suo profilo Instagram: "SLOVENSKOOOO dôležitá odpoved na zlyhanie s Chorvátskom (Slovacchia, risposta importante al fallimento con la Croazia, ndr)".