© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Solo 1-1 per la Slovacchia nel test amichevole disputato oggi a Bratislava contro il Paraguay. Le fila slovacche oggi erano meno fornite del solito di giocatori militanti in Serie A. Assente Skriniar, forse liberato in anticipo per lasciare spazio a Skrtel, l’unico ‘italiano’ è stato il laziale Vavro, subentrato nella ripresa e anche ammonito. Spazio nel secondo tempo anche per l’ex Napoli Hamsik. Slovacchi avanti al 59’ con Bozenik, mentre Romero all’85’ ha pareggiato i conti,