Smalling e l'imprenditoria ecologica: la "plastica" dagli scarti di ananas

Dal veganesimo al business ecologico: Chris Smalling, difensore della Roma, non è attivo solo nel calcio, anzi. Il centrale inglese, stando a quanto rivelato da Forbes, ha investito in un settore molto particolare, quello delle alternative alla plastica: la scelta è caduta su un materiale sostenibile di origine vegetale, il Piñatex, un prodotto che si origina dagli scarti dell'ananas e che si propone appunto come alternativa ai prodotti composti da pelle o derivati del petrolio.