Englishman in Rome: Chris Smalling, a segno ieri nel 4-0 sull'Udinese, è il primo calciatore inglese a segnare un gol con la maglia della Roma. Per celebrarlo, il club giallorosso gli ha dedicato una playlist Spotify: da David Bowie ai Beatles, passando per Joy Division, Sex Pistols e Rolling Stones, 100 canzoni inglesi per festeggiare il difensore centrale.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿To celebrate @ChrisSmalling becoming the first ever Englishman to score for #ASRoma, we've created a special 100-track playlist of some of our favourite English tunes

🎧 https://t.co/HJ7N5MdhGz pic.twitter.com/pbk5TdiEKW

— AS Roma English (@ASRomaEN) October 31, 2019