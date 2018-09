Snai, le quote del sesto turno di Serie A: Juve facile, fiducia Inter

Vittoria nerazzurra con Fiorentina a 1,75., riscatto Roma

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 SET - La vittoria scaccia crisi in Champions e Marassi mette le ali all'Inter, nettamente favorita - per i quotisti Snai - nell'anticipo della 6/a giornata contro la Fiorentina, a San Siro. La squadra di Spalletti è avanti a 1,75 contro il 3,65 per il pareggio e il 4,75 per il colpo viola. Tutto facile anche per la Juventus che parte da grande favorita nella sfida interna contro il Bologna: la vittoria bianconera, valutata appena 1,18, ha in assoluto la quota più bassa di tutto il turno di Serie A. Già alto il pareggio a 7,00, alle stelle un clamoroso colpo del Bologna, dato a 15. A guardare le quote, il Napoli può restare nella scia dei bianconeri: il successo sul Parma è dato a 1,20, contro il 6,75 sul pareggio e il 14 per la vittoria gialloblu. Fiducia anche alla Roma nonostante la profonda crisi: con il Frosinone valgono 1,20 i tre punti che salverebbero la panchina di Di Francesco, pareggio a 6,75, il '2' pagherebbe 13.