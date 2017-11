Snai: sfida alla Svezia, quote in favore degli azzurri

Passaggio a 1,30 contro 3,30 scandinavo

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - L'Italia è la favorita dei bookmaker di Snai per il playoff mondiale. La promozione nello spareggio contro la Svezia si gioca a 1,30, contro il 3,30 scandinavo. Avanti l'Italia anche nel pronostico sul primo dei due impegni, in programma venerdì prossimo a Solna: il «2» è a 2,30, la vittoria della Svezia si gioca a 3,25, la «X» vale 3 volte la giocata. Nelle due sfide di domani (Irlanda del Nord-Svizzera e Croazia-Grecia) elvetici favoriti a Belfast, a 2,20 contro 3,60 e croati nettamente avanti nel match di Zagabria: «1» a 1,35, il «2» è un'ipotesi da 10. Sabato si affrontano a Copenaghen Danimarca e Irlanda, con i padroni di casa in odore di vittoria, a 1,70. Il blitz irlandese è a 5,25.