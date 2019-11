Sneijder a sorpresa: “Guti è il giocatore più forte con cui ho giocato”

Nonostante abbia avuto come compagni di squadra calciatori del calibro di Raul e Ruud van Nistelrooy, Samuel Eto’o e Diego Milito, ma anche Arjen Robben, Robin van Persie, Iker Casillas, Roberto Carlos, Maicon e Javier Zanetti per Wesley Sneijder nessuno di questi è il calciatore più forte con cui ha giocato. L’ex fantasista di Real Madrid, Inter e Olanda intervistato da Fox Sports NL ha infatti indicato in Josè Maria Gutierrez, meglio noto come Guti, il compagno più forte incontrato nella sua lunga carriera: “Quando sono diventato titolare al Real Madrid, Guti non mi ha parlato per tre mesi perché andava in panchina. Poi abbiamo iniziato a giocare assieme e avevamo un’intesa incredibile. - continua l’olandese – Ci trovavamo anche senza guardarci. È un fenomeno, il più forte con cui abbia mai giocato”.