© foto di Federico Gaetano

L'ex calciatore nerazzurro Wesley Sneijder, eroe del Triplete nel 2010, ha parlato riguardo il riconoscimento del Pallone d'Oro conferito al centrocampista del Real Madrid Luka Modric: "Sono molto felice per lui - riporta AS -, ma ci sono anche giocatori con molta qualità: non puoi dimenticare Messi e Cristiano Ronaldo. Io ho avuto la possibilità, ma alla fine non ho potuto vincerlo. Anche se ho vinto la Champions League e questo ha avuto più valore".