Sneijder rivela: "Nel 2010 festeggiai fino alle 6, il giorno dopo gol e assist contro il Werder"

Wesley Sneijder, ex giocatore dell’Inter protagonista del Triplete del 2010, continua a far discutere con dichiarazioni scottanti relative al suo passato da calciatore. L’ex nerazzurro, che in questi giorni in Olanda sta presentando il suo libro biografia 'Sneijder', scritta dal giornalista Kees Jansma, ha rivelato al Telegraaf un retroscena relativo al settembre 2010: “Una volta io e mia moglie abbiamo partecipato ad un party per uno spettacolo di Armani, c'erano George Clooney, Megan Fox e alcune star di Bollywood. Siamo tornati a casa alle 6 del mattino e il giorno dopo ho segnato un gol e fatto un assist contro il Werder Brema in Champions League. Dopo che ho visto che era possibile farlo, non ho avuto paura di ripeterlo!”, riporta Fcinternews.it.