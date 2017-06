Sodinha si confessa: "Ho commesso tanti errori, ora sono cambiato"

© foto di Federico Gaetano

Ha perso 16 kg nell'ultimo periodo ed è alla ricerca di una nuova chance per la sua carriera. Dopo il prematuro ritiro e il ritorno con il Mantova a gennaio, il brasiliano Felipe Sodinha vuole tornare protagonista. Ospite negli studi di Sportitalia, l'ex fantasista di Trapani, Brescia e Bari confessa: "Ho commesso tanti errori, ho ceduto al vizio dell'alcol. Ora sono cambiato, tra qualche mese diventerò padre e aspetto una seconda occasione. Il Trapani? Perché no, mi piacerebbe tornarci. Aspetto un'offerta concreta, sono pronto a rimettermi in gioco".