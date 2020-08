sondaggio Il 66% dei lettori aveva previsto l'esonero di Sarri

Sarri addio: la Juventus è stata eliminata dall'Olympique Lione in Champions League. A nulla è servito il 2-1 dell'Allianz dopo l'1-0 patito in Francia. "I dirigenti non sono dilettanti da decidere il mio futuro per una partita", il sunto delle parole dell'allenatore nel giorno della vigilia. Ma la decisione che il tecnico temeva è arrivata ugualmente: esonero, con i bianconeri ora costretti a trovare un'alternativa entro pochi giorni visto che la ripresa in vista della nuova stagione dista pochi giorni. Il 66% dei nostri lettori aveva visto giusto già ieri sera, pronosticando l'esonero del tecnico, mentre il 34% avrebbe preferito dare fiducia al miste toscano.