Sonetti: "Atalanta migliore di sempre. Gasperini deve rimanere"

© foto di Giacomo Morini

A MC Sport, durante Maracanà, ha parlato l'ex tecnico Nedo Sonetti per parlare della finale di Coppa Italia e non solo.

Sull'Atalanta

"Come risultati è la migliore di sempre. Anche io feci una finale di Coppa Italia con il Napoli di Maradona, ma questa squadra ha fatto bene in Italia, in Europa, si sta dimostrando all'altezza. Le idee dell'allenatore sono fondamentali, ma oltre all'aspetto tecnico c'è anche quello mentale. Tante volte è andata sotto ma ha rimontato. Nella continuità, l'Atalanta riesce a tirare fuori le sue qualità. Cosa consiglio a Gasperini? Credo che se va in Champions, deve rimanere. E' finita l'era in cui si pensa ad un'Atalanta provinciale. Deve rimanere magari per fargli fare anche un salto di qualità. E' una realtà del calcio europeo ormai. Ha una scuola e una cultura importante. Ogni anno tira fuori giovani interessanti".