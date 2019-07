Sordo: "Con De Paul il Torino fa il salto di qualità. Verdi non mi convince"

© foto di www.imagephotoagency.it

All'interno dell'edizione odierna di Tuttosport troviamo una lunga intervista a Gianluca Sordo, ex calciatore del Torino, che parla dei principali temi di attualità in casa granata: "La stagione non poteva cominciare meglio: il Toro è sul pezzo. Questo secondo me sarà l'anno di Belotti, sia in Italia che in Europa: sta diventando un grande giocatore e a fine stagione lo attende l'Europeo, che può vivere da protagonista".

Sul mercato, Sordo aggiunge: "Con un giocatore come De Paul la squadra potrebbe fare un gran salto di qualità, mentre Verdi mi lascia molto più perplesso: difetta in continuità. E se il Toro vuole crescere ha bisogno di giocatori dal rendimento costante.