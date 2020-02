Sorrentino debutta da bomber in 2/a categoria: gol al 90'

L'ex portiere Chievo diventa attaccante e col Cervo vince subito

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - Gol decisivo di testa in pieno recupero, meglio non poteva chiedere l'ex portiere di Palermo e Chievo Stefano Sorrentino che questo pomeriggio ha indossato la maglia numero 11 del Cervo, compagine di 2^ categoria della Liguria. Dopo il ritiro dal calcio professionistico, si è tuffato in questa particolare avventura e lo ha fatto nel migliore dei modi trascinando il suo Cervo nel trionfo casalingo (2-1) contro il Riva Ligure davanti ad un pubblico numeroso, oltre 200 persone. "Sono davvero contento, c'è un bel clima e l'importante era vincere", ha detto alla fine del match. La squadra è allenata dal papà Roberto, già portiere negli anni 80' con Bologna e Catania. Per Sorrentino junior debutto super questo pomeriggio con la curiosità di un'ammonizione dopo pochi minuti per simulazione. (ANSA).