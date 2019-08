Sorrentino: "Fossi nella Juve ci penserei bene prima di cedere Dybala"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ultima volta che si sono incrociati in campo è stato sei mesi fa: 21 gennaio 2019, Juventus-Chievo 3-0. Stefano Sorrentino e Paolo Dybala sono stati compagni di squadra al Palermo e in Sicilia hanno costruito un rapporto speciale. Tutti e due, per motivi diversi, stanno vivendo un’estate molto particolare: Sorrentino, chiusa la lunga avventura con il Chievo, è svincolato e in cerca di squadra. E a La Gazzetta dello Sport parla anche dell'amico Dybala: "L’offerta dello United? In questi giorni non l’ho sentito e non lo farò, perché ognuno deve decidere con la sua testa. Posso solo dirgli di scegliere con il cuore e andare dove si sente amato. Paulo può fare la differenza in qualsiasi campionato".

La stupisce che uno come Dybala sia finito sul mercato?

"Sì, ma fino a un certo punto, perché alla Juve tutti lo sono. Paulo è uno dei giocatori più forti in circolazione, fossi nella Juve ci penserei bene: ha 25 anni e grandi margini di crescita. Se andrà via, sarà una grossa perdita per la A".