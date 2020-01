© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sorrentino, storico portiere del calcio italiano che ieri ha deciso di appendere le scarpe al chiodo, ha parlato a Libero spiegando la propria decisione: "La data del ritiro non è banale: il 21 gennaio del 2019 ho parato un rigore a Ronaldo, l'unico ad esserci riuscito fino a questo momento. Dopo la retrocessione del Chievo però non mi hanno voluto tenere e sono stato contattato da vari club, dalla A alla Serie D. Ho parlato col Palermo mentre in B avrei giocato solo col Chievo, visti i miei 8 anni di militanza". Sul proprio futuro poi ha dichiarato: "Il 3 febbraio inizio il corso da direttore sportivo. Poi vedremo, di certo non farò l'allenatore".